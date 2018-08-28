Zeynep'in hayali gerçek oldu

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, down sendromlu 40 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın 'kına gecesi', hayali gerçekleşti. Gecede kınası yakılan Zeynep, sevdikleriyle gece boyunca oynayıp, eğlendi.

Ailesine ve yakınlarına sürekli kına gecesi hayalini anlatan Zeynep, en mutlu gecesini yaşadı. Adapazarı'nda faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi ve Erenler Belediyesi, Zeynep'in hayalini gerçekleştirmek için etkinliğin yapımını üstlendi. Zeynep için Erenler Belediyesi'nin düğün salonunda kına gecesi düzenlendi. Kına gecesine Zeynep'in ailesi, sevdikleri ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk katıldı. Gecede bindallı kıyafet giyip kına yakan Zeynep, sevdikleriyle birlikte oyunlar oynayıp eğlendi. Yakınları, Zeynep'in duvağını kapatıp etrafında dönerek 'gelin kınası' türküsünü söylediler. Mutluluğu gözlerinden okunan Zeynep'e para takan yakınları tebrik edip, onunla birlikte fotoğraflar çekildi.

Zeynep'in hayalini gerçekleştirenlere teşekkür eden ablası, "Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Allah onlardan razı olsun. Zeynep'in mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu etti" dedi.

