Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde dün gece metruk binada cesedi bulunan Zeynep Esin'in (11) katil zanlısı olduğu iddiasıyla 13 suçtan kaydı bulunan teyzesinin oğlu Kerem S. (28), gözaltına alındı. Yapılan otopside Zeynep Esin'in boğularak ve başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yayla Mahallesi'nde yaşayan Sezer ve Elif Esin çifti, Teyfik Fikret Yatılı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan kızları Zeynep'ten gün boyu haber alamayınca akşam saatlerinde polise başvurdu. Polis ve jandarma ekipleri, Zeynep Esin için kentte arama çalışması başlattı. Kırklareli Valiliği'nin de resmi sosyal paylaşım sitesinden duyurduğu çalışmalara, çok sayıda vatandaş da katıldı. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Zeynep Esin'in evlerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki, Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada cesedi bulundu.

Acı haberi alan Esin çifti, fenalık geçirdi. Sezer ve Elif Esin ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOĞULUP, BAŞINA TUĞLAYLA VURULMUŞ

Zeynep Esin'in cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopside Zeynep Esin'in boğularak ve başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sabah saatlerinde Zeynep Esin'in teyzesinin oğlu Kerem S.'yi gözaltına aldı.

Zeynep’in sınıf arkadaşları ise bugün acı haberi alınca okula gitmedi. Zeynep’in öğrenim gördüğü, sınıfın boş olduğu görüldü.

‘BAKKALA CİPS ALMAYA GİDELİM’ DİYE KANDIRMIŞ

Sezgin Esin, gözaltına alınan Kerem S.'nin, yeğenini 'Bakkala cips almaya gidelim' diyerek kandırdığını belirterek, "Gözaltına alınan Kerem S.'nin ablasının kızı ile 'Akşam eğlence var, gidelim birlikte' diyerek evden ayrılıyor. Oraya gittiğinde Zeynep'e 'Sana bakkaldan cips alacağım' diyerek kandırıp, metruk binaya götürmüş. Çocuğu kandırarak bu olayı gerçekleştiriyor" dedi.

Zeynep'in büyüdüğü zaman hemşire olmak istediğini anlatan amca Sezgin Esin, "Zeynep çok akılı bir kızdı. Dersleri de çok iyiydi. Benimle en son konuştuğunda, 'amca ben hemşire olacağım' dedi. Çok üzgünüz" diye konuştu.

'İDAM İSTİYORUZ' PANKARTI AÇTILAR

Zeynep Esin'in yakınları ve sevenleri, küçük kızın oturduğu mahalle girişine, 'idam istiyoruz' yazılı pankart astı. Kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek idam yasasını çıkarılıp, şüphelinin idam edilmesini istediklerini söyledi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

Zeynep Esin'in ölümünün ardından dram çıktı. Baba Sezer Esin'in Yayla Mahallesi'nde 2 odalı gecekonduda oturan ailesinin geçimini çöpten kağıt toplayarak sağladığı belirtildi. Mutfağı olmayan 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren ailenin kötü şartlarda yaşadığı görüldü.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile birlikte valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Olay nedeniyle kentin yasta olduğunu belirten Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülmektedir. Huzur kenti olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade etmeyeceğiz. Aileye buradan baş sağlığı diliyorum" dedi.