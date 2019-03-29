Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)

ZEYNEP'İ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Kırklareli'de öldürülen Zeynep Esin'in cenazesi, Devlet Hastanesi'nden alınarak helalik alınması için evine getirildi. Burada okunan dualarla komşularından helallik alındı. Daha sonra Zeynep'in cenazesi, aynı mahallede bulunan Sultan Reyhani Camisi'ne cenaze aracıyla götürüldü. Cenazeye AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ailenin yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin de ralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

'ZEYNEP ŞEHİTTİR'

Kırklareli İl Müftüsü Hüzeyin Demirtaş, vahşice katledilen Zeynep'in Allah katında şehit sayıldığına söyleyerek, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Çok hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Hayatının baharında 11 yaşında pırıl, pırıl bir kardeşimiz katledildi. Yani şehit oldu. Tabi en fazla acıyı annesi, babası yakın dostları çeker, ama görüyorum bizim halkımız milletimiz çok kadir şinas. Bu yavrumuzun acısını derinden hissettiler. Bugünlerde siyasi partilerimizin seçimleri var, projelerini anlatıyorlar. Ama bu cenazemiz vesilesiyle bu propagandayı bırakmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum, işte Kırklareli'nin farkı bu" dedi.