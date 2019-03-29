HABER

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Esin'in dün saat 22.00 sıralarında kaybolduğunun ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, ayrıca zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirtilen  açıklamada, şöyle denildi: "Maktülün ailesi tarafından son olarak 1993 doğumlu şüpheli K.S.

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Esin'in dün saat 22.00 sıralarında kaybolduğunun ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, ayrıca zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Maktülün ailesi tarafından son olarak 1993 doğumlu şüpheli K.S. isimli şahıs ile beraber görüldüğünün ve aynı şahsın Zeynep Esin'e zarar vermiş olabileceğinin bildirildiği, aynı saatlerde ise şüpheli K.S.'nin üç farklı nitelikli hırsızlık suçundan yakalanıp gözaltına alındığının ve aynı zamanda şüpheli K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda bulunduğunun anlaşıldığı, saat 00.30 sıralarında ise Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi Eski Poloz Yolu Sokak üzerinde metruk durumda bulunan bir binanın önünde maktül Zeynep Esin'e ait cesedin bulunduğunun polis merkezine ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerine intikal edilip soruşturmaya esas tüm incelemeler icraya konuldu."
Açıklamanın devamında, Zeynep Esin'in cesedi üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı belirtilerek, "Adli Tıp Uzmanı ve Bilirkişi Doktor nezaretinde yürütülen ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda ilk belirlemelere göre maktulun kafa ve yüz travmasına bağlı minimal subaraknoidal beyin kanaması, yüz kemiklerinde ağız boşluğuyla irtibatlı çok parçalı kırık ve kan aspirasyonu sonucu solunum yetmezliğinden ölmüş olduğunun belirlendi. Bu aşamada ilk belirlemelere göre maktülün herhangi bir cinsel istismara maruz kaldığına ilişkin bir tespit yapılamadığı, ancak cesedin genital bölgesinde sperm bulaşığı bulunup bulunmadığı, sperm bulaşığı bulunması halinde, yapılacak olan DNA incelemesi için otopsi sırasında maktülden alınan sürüntü örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tespitinin yapılabileceğinin mütalaa edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinden, maktulden, şüpheliden ve şüphelinin ikametinden elde edilen tüm bulgu ve örnekler üzerinde inceleme yaptırılmak üzere aldırılan mahkeme kararlarına istinaden söz konusu örneklerin İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen polis memurlarınca elden sevkinin sağlandı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma süresince ortaya çıkacak
yeni bilgi ve deliller neticesinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Küçük Zeynep’in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktıKüçük Zeynep’in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı
Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (2)Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.