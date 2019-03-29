Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (5)

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Esin'in dün saat 22.00 sıralarında kaybolduğunun ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, ayrıca zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Maktülün ailesi tarafından son olarak 1993 doğumlu şüpheli K.S. isimli şahıs ile beraber görüldüğünün ve aynı şahsın Zeynep Esin'e zarar vermiş olabileceğinin bildirildiği, aynı saatlerde ise şüpheli K.S.'nin üç farklı nitelikli hırsızlık suçundan yakalanıp gözaltına alındığının ve aynı zamanda şüpheli K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda bulunduğunun anlaşıldığı, saat 00.30 sıralarında ise Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi Eski Poloz Yolu Sokak üzerinde metruk durumda bulunan bir binanın önünde maktül Zeynep Esin'e ait cesedin bulunduğunun polis merkezine ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerine intikal edilip soruşturmaya esas tüm incelemeler icraya konuldu."