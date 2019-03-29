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Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kırklareli'nde boğulup, başına tuğla vurularak öldürülen Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'te mahalle bakkalından alışveriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kırklareli'nde boğulup, başına tuğla vurularak öldürülen Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'te mahalle bakkalından alışveriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Mahalle bakkalı Tanju Demirci, Zeynep'in dün iki kez bakkala geldiğini ve şeker aldığını belirterek, "Kendisine bir şeyler aldı, yiyecek aldı. O saatten sonra da ortada görünmedi. Kayıp olduğunu öğrenince onu aramaya başladık. Bakkala geldiğinde çok neşeliydi. Çok sevimli bir kızdı, kimseye de saygısızlığı yoktu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)

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