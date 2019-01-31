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Zeynep'in ölümüne neden olan sürücü: Araç sıkıştırınca kaza yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

BURSA'da, bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile kaldırımda taksi bekleyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e(28) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan sürücü Orçun Türker(31), başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Zeynep'in ölümüne neden olan sürücü: Araç sıkıştırınca kaza yaptım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile kaldırımda taksi bekleyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e(28) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan sürücü Orçun Türker(31), başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.
Kaza, 5 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ve 1 yıllık eşi Yasin Çelik, iş çıkışı buluşup, bir alış veriş merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçiren çift, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Ancak Bursa yönüne giden Orçun Türker'in kullandığı 16 CFY 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olan Çelik ağır yaralandı. Ambulansla Uludağ Üniversitesi’ne kaldırılan Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, Mudanya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
'SESLER GELİNCE BİRİNE ÇARPTIĞIMI ANLADIM'
Kazanın ardından Nilüfer Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Orçun Türker, Bursa Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bir fabrikada çalışan ve evli olan sürücü Orçun Türker'in ilk ifadesinde, “Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının biraz aşağısından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip, hemen ambulansı aradım” dedi. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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