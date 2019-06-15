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Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve bu nedenle saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel'in (4,5), peruk hayali, Türkiye'nin her yanından yanıt buldu.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve bu nedenle saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel'in (4,5), peruk hayali, Türkiye'nin her yanından yanıt buldu. Çok sayıda hayırsever aileye ulaşarak, küçük kıza peruk yaptırmak ve estetik ameliyata destek olmak için söz verdi.

Terme ilçesinde yaşayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine 26 Aralık 2016 günü, komşularının evinde oynadığı sırada kızgın yağ döküldü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay tedavi altında tutuldu. Yanan saç derisine, bacak ve kalça kısmından alınan deriler 4 ameliyatla nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle saç hücreleri yanan Zeynep İkra, saçsız kaldı. 'Peruk' hayali kuran küçük kız, saç özlemini oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak, gidermeye başladı.

Zeynep İkra'nın peruk hayalinin basına yansıması, hayırseverleri harekete geçirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda hayırsever aileye ulaşarak, Zeynep İkra'ya peruk almak ya da yaptırmak ve estetik operasyonlar için destek vermek istediklerini bildirdi.

Baba Emrah Kırcel, kızı için onlarca kişinin kendisini aradığını söyleyerek, "Hayırseverler bana ulaşıp kızım için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylüyorlar. Arayıp yardım etmek isteyen herkese teşekkür ediyorum. Kızımın saç derisi ile ilgili ameliyatları yapan Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktoru ile görüşeceğim. Nasıl bir peruk gerekiyor, yoksa protez saç mı yapılabilir bunu görüşüceğim. Doktorun söylediklerine göre kızım için hayırseverlerin ne yapacağını belirleyeceğiz. Kızımın saç hayali gerçekleşecek, bunu bilmek bile bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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