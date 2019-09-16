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Zeynep'ten buzağılarına duygulu veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy Yaylası'na ailesiyle birlikte çıkan Zeynep Bana (10), burada yeni doğan buzağılarla vakit geçirdi.

Zeynep'ten buzağılarına duygulu veda

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy Yaylası'na ailesiyle birlikte çıkan Zeynep Bana (10), burada yeni doğan buzağılarla vakit geçirdi. Okul için köyüne dönerken buzağılarına sarılarak vedalaşan Zeynep, "Onlardan ayrılmak zor oldu ama okulumu da özledim" dedi.
Arpaçay ilçesine bağlı Meylikköy'de yaşayan Yasin-Gülizar Bana çifti, 3 kız 2 erkek çocuklarıyla birlirkte yaz aylarında süt ve peynir üretimi için yaylanın yolunu tuttu. Okulların tatil olmasından sonra ailesiyle birlikte yaylaya çıkan Zeynep burada kümes hayvanları ve yeni doğan buzağılarla vakit geçirdi. Bahar, Sevgi ve Nazar ismini verdiği buzağılarla yaylada 2,5 ay geçiren Zeynep, geri dönüş vakti geldiğinde duygusal anlar yaşadı. Yaylada son gönünü buzağılarla oyun oynayarak geçiren Zeynep, veda anında gözyaşlarını tutamadı. "Onlardan ayrılmak zor oldu ama okulumu da özledim" diyen Zeynep, "Yaylada olmak çok güzeldi. Hele yeni doğan buzağılarla oyunlar oynamak eğlenceliydi. Şimdi biz köydeki evimize geri dönüyoruz. Ben bir hafta geç de olsa okuluma başlayacağım. Okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı özledim" diye konuştu. Buzağıların bir süre daha yaylada kalacağını belirten Zeynep, köye döndükleri zaman onların bakımıyla yine kendisinin ilgileneceğini söyledi.

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Zeynep'ten buzağılarına duygulu vedaZeynep'ten buzağılarına duygulu vedaZeynep'ten buzağılarına duygulu vedaZeynep'ten buzağılarına duygulu veda

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