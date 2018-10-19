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Zeytin ağacından düşen çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Zeytin ağacından düşen çiftçi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, zeytin toplarken çürük dalın kırılması sonucu toprak zemine düşen 55 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçi Arif Kırkan (55), İznik'in kırsal Müşküle Mahallesi'nde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Evli ve bir çocuk babası Kırkan, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Zeytin ağacından düşen çiftçi öldü

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