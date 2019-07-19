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Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin atıkları maharetli ellerde aksesuar ve takıya dönüştü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin atıkları maharetli ellerde aksesuar ve takıya dönüştü. İşçi emeklisi Gökhan Fırındaoturan, 9 yıldan beri zeytin çekirdeklerini tespih ve takıya dönüştürürken, bu yıl zeytin odunlarından çeşit çeşit takılar ile mumluk, servis tablası ve peynir tepsisi yaptı.
İşçi emeklisi 56 yaşındaki Gökhan Fırındaoturan, çöpe giden ve veya yakacak olan zeytin atıklarını turistik eşyaya dönüştürüyor. 2 çocuk babası Fırındaoturan, evinde yaptığı el işi, göz nuru hediyelik eşyaları, İskele Mahallesinde kurulan gece pazarında açtığı stantta satıyor. Ürünlerinin ilgi gördüğünü söyleyen Fırındaoturan, 10 yıl önce Burhaniye’ye yerleştiğini belirterek, “Emekli olup Burhaniye’ye yerleştiğimde zeytin çekirdeklerinin çöpe atıldığını ya da yakacak olarak kullanıldığını fark ettim. Bende zeytinyağı fabrikalarından çekirdekleri toplayarak ilk önce tespih yaptım. Sonra da takı yaptım. Turizm ilçesinde turistlerin beğenisine sundum. Bu sene de farklı olarak budama sırasında çıkan zeytin odunlarından takılar yapmaya başladım. Ayrıca, Atatürk portresi, mumluk ve servis tahtaları yapıyorum. Daha sonra peynir tepsileri yaptım. Ürünlerin hepsi ilgi gördü. Atılacak ve yakılacak olan bütün zeytin araç ve gereçlerini geri dönüşüm olarak turizmin hizmetine sunuyorum. Yöremizin en önemli geçim kaynaklarından zeytinden ilgi çekecek farklı şeyler yapmaya çalışıyorum” dedi.
Takıları kullanan Nevin Özer Karahan da, “Gökhan ağabey eskiden zeytin çekirdeklerinden tespihler yapıyordu. Şimdi ise zeytin odunlarını takıya dönüştürdü. Biz de severek takıyoruz. Erkekler de tespihleri çekiyor” dedi.

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü

Zeytin atıklarını takıya dönüştürdü
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