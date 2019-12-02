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Zeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:37 | Son Güncelleme

HATAY’da zeytin bahçesi içeresinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da zeytin bahçesi içeresinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Mehmet Çelik'e (23) ait olduğunu belirleyen polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını, yanında da av tüfeği ile iki boş kartuş bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu ve isminin de Mehmet Çelik olduğu saptanan kişinin öldüğü belirlendi. Çelik'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Çelik'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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