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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nda bir aracın dorsesinde 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’na Suriye-Afrin bölgesinden gelen Türk plakalı bir tır, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nda bir aracın dorsesinde 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’na Suriye-Afrin bölgesinden gelen Türk plakalı bir tır, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç, görevli muhafaza memuru tarafından X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Aracın X-Ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler olduğu tespit edilince araç arama hangarına alındı. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde yeni kaynak yapılan yerler bulunduğu saptandı. Ayrıntılı aramada aracın dorse şasesinin içerisinde iç içe geçmeli ikinci bir destek şasesi olduğu görüldü. Destek şasesi aracın şasesinden ayrıldığında 5 adet pencere oluşturulduğu, bu pencerelerin de alüminyum levha ile kapatıldığı belirlendi. Alüminyum levhalar kaldırıldığında altlarındaki bölmelerde kaçak sigaraların saklandığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde piyasa değeri yaklaşık 500 bin Türk lirası olan üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara ve kaçak eşyayı taşıyan araca el konulurken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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