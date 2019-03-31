Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan asker için tören

GAZİANTEP (AA) - Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen için Gaziantep'te tören düzenlendi.
Şehit Ergen'in (22) cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.
Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.
Ergen'in naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Aksaray'a gönderildi.
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