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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Hareketi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit 4 yaralı

Zeytin Dalı Hareketi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden 1’i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisi ise sürüyor.
Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit 4 yaralı

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