Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında

Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu unsurlarının da katılımıyla bir yıl önce başlatılan harekat sonucu, 200'den fazla meskun mahalde kontrol, terör örgütü üyelerinden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye'ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.