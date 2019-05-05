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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan yüzbaşı için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Zeytin Dalı harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alınarak kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Özdemir'in naaşı törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

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Celalettin Özdemir Gaziantep şehit tören

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