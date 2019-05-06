'Zeytin Dalı Harekatı' şehidine 'Devlet Övünç Madalyası'

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'a verilen 'Devlet Övünç Madalyası'nı ailesine teslim etti. Törende, şehit Akpınar'ın, silah arkadaşına verdiği vasiyeti de okundu.

Karabük Valiliği'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen törende; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından şehidin öz geçmişi ile vasiyeti okundu. Bu sırada şehidin annesi Ülker ve babası İsmail Akpınar ile yakınları gözyaşı döktü. Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen vasiyeti, şöyle:

'Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin.'

Törende konuşan Vali Gürel, "Bu vatanı korumak maliyetlidir. Canımızla sevdiklerimizle bunun maliyetini ödüyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu kapsamda Ömer Bilal Akpınar şehidimize de rahmet diliyoruz" dedi.

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın 'Devlet Övünç Madalyası', Vali Gürel tarafından anne- babasına verildi.

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