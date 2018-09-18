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Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:24 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
hatay tutuklama YPG/PKK

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