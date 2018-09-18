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Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKK/YPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M.

TUTUKLANDILAR
'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKK/YPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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