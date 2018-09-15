Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist sorgulanıyor

Ersin ERCAN- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan 9 teröristin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018'de Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit iki askerin naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye'nin Afrin Raco bölgesinde jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Dün Hatay Valisi Erdal Ata, yaptığı basın toplantısıyla teröristlerin Suriye'de jandarma ve MİT operasyonu ile yakalanıp, Hatay'a getirildiğini açıkladı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren 9 teröristin ifadelerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da nöbetçi mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
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