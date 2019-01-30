Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde Afrin’de patlama: 2 ölü

Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıldönümünde meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak 2018’de başlatılan ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıldönümünde patlama meydana geldi. Afrin’de valilik yakınlarındaki otogar önünde bomba yüklü bir otobüs infilak ederken ilk belirlemelere göre patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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