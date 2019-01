'Zeytin Dalı' ile Fırat'ın batısı huzura kavuştu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bundan bir yıl önce başlatılan ve 58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Afrin kenti özgürleştirildi. 54 şehitin verildiği, 4 bin 600'ü aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla Afrin, teröristlerden tamamen arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin 'kırmızı çizgisi' olarak kabul edilen Fırat'ın batısı huzura kavuştu.

Türkiye’nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD'nin denetimine geçti. Afrin’de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilan etti. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye’nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirme hayali sonlandırıldı. Kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat’ın batısında Cerablus- Azez hattının ÖSO’nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD’nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

Terör örgütünün sınırda tehdit oluşturması ve Türkiye'nin çağrılarına rağmen silah bırakmaması üzerine; 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla harekat başlatıldı. Bölgedeki zeytin arazilerinden esinlenilerek sadece barış hedeflendiği ifade edilip, 'Zeytin Dalı' ismi verilen harekat, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 asker anısına 72 savaş uçağının havalanarak terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Türk askeri açılan 3 cepheden Afrin'e yönelik harekat başlattı. Karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedeflerinin vurulduğu harekatta, TSK ve Özgür Suriye Ordusu unsurları, teröristler ile göğüs göğse çarpışarak köy, kasaba ve beldeleri bir bir özgürleştirdi.

Zorlu mevsim ve arazi şartları ile özellikle sisli havalardaki hain saldırılara rağmen adım adım harekatta ilerleyiş devam ederken, teröristlerden arındırılan bölgelerde dağ, tepe ve stratejik noktaların yanı sıra neredeyse her yüksek noktanın terör örgütü tarafından adeta kaleye dönüştürüldüğü görüldü. Teröristlerin hakim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurduğu, bunların altına da bazıları kilometrelerce uzayan tüneller inşa ettiği ve hendekler kazdığı ortaya çıktı.

ÖNCELİK; SİVİL HASSASİYETİ

Harekat süresince, Türk askeri özellikle sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. Türk askerinin bu hassasiyetini bilen terör örgütü, bazı noktalarda sivilleri kalkan olarak, bazı yerlerde ise sivil kıyafetler giyerek saldırılar düzenledi. Şehitlerin verildiği hain saldırılar püskürtülürken, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranılarak yürütülen harekatta TSK sivillerin yanı sıra dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de hedef alınmadı.

MİLLİ SİLAH VE MÜHİMMATLAR KULLANILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm dünyanın yakından takip ettiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatları kullandı. Yüzde 70'i yerli silah ve mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirilen harekâtta, Türkiye'de son teknolojiyle üretilen savunma sistemleri de etkin rol üstlendi. TSK envanterinde bulunan ve yerli üretim; fırtına obüsleri, Fırat tank, atılgan, zıpkın, çok namlulu roketatarlar, milli piyade tüfeği, Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA), ANKA İHA, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB2, çok namlulu roket atar, zırhlı personel taşıyıcılar, hassas güdüm kiti, lazer güdümlü füze L-UMTAS, tanksavar füze, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi ve radar, cirit ve Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ile mini akıllı mühimmatlar ve ATAK helikopteri harekat süresince terör örgütleriyle mücadelede kullanıldı.

TÜRK ASKERİNİN KARARLILIĞINI GÖREN TERÖRİSTLER KAÇTI

20 Ocak günü Suriye'ye giren Mehmetçik ve ÖSO güçleri, adım adım ilerleyip Afrin'in Bülbül, Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Mabatlı beldeleri ile bağlı köylerinde kontrolünü sağladı. Harekat başlangıcından itibaren endişeyle bulundukları alanları terk etmek isteyen sivillere engel olarak üzerlerinde baskı oluşturan teröristler ise Türk askerinin adım adım ilerleyişi ve kararlılığı sonrası bulundukları alanları terk ederek kaçmaya başladı. Tarihlerin 10 Mart'ı göstermesiyle TSK ve ÖSO güçleri, hedefte olan ve teröristlerin adeta 'mabed' olarak ilan ettikleri Afrin'i gören bölgelere ulaşıldı. Afrin'in artık gözükmeye başlaması, daha önce tehditle sivilleri kentte tutan teröristler arasında da paniğe neden oldu.

MÜJDELİ HABER 18 MART'TA GELDİ

Kenti asla terk etmeyerek savunacaklarını ve sokak savaşına hazırlandıklarını duyuran teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'in etrafını çevirmesiyle şaşkına döndü. Türkiye'nin beklediği müjdeli haber ise 18 Mart günü geldi. TSK ve ÖSO birlikleri 18 Mart sabahı direnişle karşılaşmadan girdiği Afrin'de kontrolü sağladı. Harekatı ilk gününden itibaren Suriye'de en ön cephe hattından takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'ın, Afrin'in özgürleştirildiğini duyurduğu haber tüm dünyaya 'son dakika' olarak aktarıldı. Terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de elde edilen zafer, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedildi. Yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşayan Afrinli siviller de karşılarında gördükleri Türk askerlerine, kendilerini kurtardıkları ve kentlerini özgürleştirdikleri için şükranlarını sundu.

54 ŞEHİT, 240 YARALI

58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda; çatışmalarda ve teröristlerin bombalı saldırılarında 54 asker şehit oldu, 240 asker ise yaralandı. Zor koşullarda gerçekleştirilen harekatta yaralanan askerlerin büyük bölümü ise Türkiye'de yapılan tedavilerinin ardından kendi istekleri ile Suriye'ye geri döndü ve Afrin operasyonuna kaldıkları yerden devam etti. Harekatta TSK ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'ndan ise 320 asker şehit düştü. TSK, harekatta etkisiz hale getirildiği belirlenen terörist sayısının ise 4 bin 608 olduğunu açıkladı.

TERÖRİSTLERİN HAİN TUZAKLARI İMHA EDİLDİ

Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin zarar görmemesi ve güvenli evlerine geri dönmeleri için arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Kaçarken neredeyse her köşeye mayın ve el yapımı patlayıcı döşeyen teröristlerin, hain tuzakları Türk askerleri tarafından bir bir imha edildi. Mayın ve bomba arama köpeklerini de bünyesinde bulunduran Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi, harekatın tamamlanmasının ardından Afrin kent merkezi ve kırsalında yoğun şekilde arazi arama-taraması yaptı. Günler süren taramalar sonunda tespit edilen mayın ve tuzaklanmış patlayıcılar bir bir imha edildi. TSK, bugüne kadar Afrin ve kırsalında 299 mayın ile 1676 adet el yapımı patlayıcının bulunarak imha edildiğini açıkladı.

GÜVENLİ HALE GELEN BÖLGELERE SİVİLLER GERİ DÖNDÜ

TSK'nın teröristlerden temizlediği ve ardından mayın ve patlayıcı taraması yaparak güvenli olduğunu belirlediği yerleşim alanlarına, terör örgütünün baskısı nedeniyle buraları terk eden siviller bir bir dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Türkiye'ye göç eden veya Suriye içerisinde güvenli olarak gördükleri bölgelere giden binlerce Afrinli, TSK'nın özgürleştirdiği Afrin'e geri dönerek yıllarca hasret kaldıkları evlerine yerleşti. Teröristlerin baskısı altında binlerce kişinin kaçmak zorunda kaldığı, terk edemeyenlerin ise günlük yaşamlarını zor bir şekilde sürdürdüğü, hayalet kente dönüşen Afrin sokakları ve köyleri, TSK'nın operasyonunun ardından yeniden canlandı.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kontrolün sağlanmasının ardından Türkiye tarafından eğitilen yerel konlluk kuvvetlerinin görev yaptığı Afrin'de, hayatın normale dönmesi için de yoğun çalışmalar yürütüldü. Afrin'de sivillerin ihtiyaç duyduğu yardımlara ulaşması için yoğun çaba sarf eden TSK; Afrin ve Tellef bölgelerinde kurduğu sahra fırınlarla ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuyor. Öte yandan Cenderis beldesinde de kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti veriliyor.

AFRİNLİLER MUTLU, TSK'YA MİNNETTAR

Birçoğu yıllarca iç savaş ve terör örgütü baskısıyla evlerini terk edip Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturulan topraklarına geri dönen Afrinliler, oldukça mutlu. Kentlerini terör örgütlerinden temizleyerek özgürleştirdiği için TSK'ya minnettar olan Afrinliler, artık tek isteklerinin kendilerinin kavuştuğu huzurun tüm Suriye'de hakim olmasını istiyor. Türkiye'nin düzenlediği harekat ile üzerlerindeki korku ve baskının sona erdiğini anlatan Afrinliler, Fırat'ın doğusunda aynı endişeyi taşıyan sivillerin ve tüm Suriye'nin huzura kavuşmasını diledi.