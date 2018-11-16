"Zeytin Dalı Projesi"nin merkez binası açıldı

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Burhan Baba Psikososyal Destek Merkezi adıyla faaliyet gösterecek olan merkezde Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik destek programları gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, yetimlere yönelik çalışmaları Türkiye içinde yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, yurt içindeki yetimler için Gülen Yüzler Projesi'nin de devam ettiğini kaydetti.

Projenin kurumsal mimarlarından biri olan AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ise, projede yetim çocuklar için partner kurumların dayanışmasına vurgu yaparak, "Bu beraberlikle bir bereket oluştu, inşallah projemiz Yetim Vakfı ve Muntada AID ile birlikte bir akademiye dönüşecek. Her iki kurumun da bizim için çok önemli bir değeri var." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirdi.

Haziran 2015'te faaliyete başlayan Zeytin Dalı Projesi, Suriye'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli sığınmacı çocuk ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla bir dizi program düzenliyor.