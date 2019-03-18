Zeytin Dalı'ndan sonra Afrin her alanda gelişiyor

Süleyman "Suriye ile Türkiye arasında iş adamları bölgenin kalkınması için zemin hazırlamaktadır. Sabun fabrikaları üretime devam ediyor. Yakın zamanda ihracata başlayacağız. Aynı zamanda Türk iş adamlarının buraya gelip fabrika açmalarını diliyoruz. Sivil hayat normalleşiyor. Durum daha istikrarlı oldukça ekonomik hayatta da kalkınma olacak." diye konuştu.

İlçenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulunan Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, ilçenin terörden temizlenmesinin hemen ardından başta güvenlik olmak üzere pek çok alanda ilçedeki durumu iyileştirdiklerini ifade etti.

Biri büyük toplam üç hastane ve 23 sağlık merkezi ile günlük yaklaşık bin kişiye ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyen Süleyman, 248 okulda eğitimin sürdüğünü de kaydetti.

Afrin Hastanesi'nde tedavi gören Abir Hanano da bölgedeki en iyi hastaneye sahip olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Hizmet çok kaliteli ve ücretsiz. Geçen yıla nispeten burada durum genel itibariyle daha iyi." dedi.

5. sınıf öğrencisi Ruhan Sako da "Türk askeri bizi hiçbir şeyden mahrum etmiyor. Onlar sayesinde çok mutluyuz. Recep Tayyip Erdoğan babamıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ammar Kadir de "6. sınıftayım. Türk kardeşlerime ve Türk ordusuna Afrin'e geldikleri için teşekkür ederim. Eğitimden çok memnunuz. Kürtçe, Arapçanın yanında Türkçe ve İngilizce de öğreniyoruz." diye konuştu.

