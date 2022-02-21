Zeytin hasatlarındaki yeni yardımcınız olacak en iyi zeytin silkme makineleri

Bilenler bilir, zeytin toplamak oldukça zahmetli bir iş. Ancak teknoloji sayesinde bunun da kolay bir yolu var. Zeytin silkme makineleri koca bir ağacı kısa sürede içinde hasat etmek için oldukça pratik. Hem insan gücünden hem vakitten tasarruf etmenizi sağlayan bu makineler özellikle çok miktarda zeytin hasadı yapmak konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Kimi zeytin silkme makinesi akülü olarak üretilirken benzinli zeytin silkme makinesi ve şarjlı zeytin silkme makinesi gibi seçenekler de mevcut. Piyasada birbirinden farklı özellikleri olan zeytin silkme makinesi markaları bulunuyor. Sizin için en iyi zeytin silkme makinesi ise aslında ihtiyacınıza en uygun olanı. Zeytin tarımıyla uğraşan çiftçilerin sıklıkla sorduğu ''En iyi zeytin silkme makinesi hangisi?'' sorusunun cevabına ulaşmak için yazımızı sonuna kadar okuyun! Zeytin hasadıyla uğraşıyor ve en iyi zeytin hasat makinesi hangisi öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte birbirinden kaliteli zeytin silkme makinesi tavsiyeleri!

Yenilenen teknolojik ürün: OLİMA 1J 330 Zeytin Silkme Makinesi

2019 ithalatı olan üründe yüksek plastik ve malzeme kalitesi ön plana çıkıyor. Bu kullanışlı akülü zeytin silkme makinesi, bahçe sektörünün lideri İtalyan firma Olima tarafından üretiliyor. Zeytin silkme işlemini kolaylaştıran ürün, büyük bir zeytin ağacının saniyeler içinde hasat edilmesine yardım ediyor. Elektrikli motor tipi sayesinde kolayca kullanabileceğiniz makine, 15 metrelik kablosu ile pek çok yere taşınabiliyor. Zeytin hasadını yapabileceğiniz zeytin silkme makineleri en ulaşılmaz uç noktalardaki zeytinleri kolaylıkla toplamanızı imkan veriyor. Makine sayesinde tarım işçisi maliyetini de en aza indirmek mümkün. Olima Zeytin Silkme Makinesi krom malzemeden üretilen parmakları ile dışarıdan gelen darbelere karşı oldukça dayanıklı. Zeytin hasadı ile uğraşıyorsanız bu makineye mutlaka göz atın.

İki kademeli hız ayarı bulunan Volpi Olytech Zeytin Silkme Makinesi

Bir diğer orijinal İtalyan markası olan Volpi Olytech 555 XL Zeytin Silkme Makinesi modeli, kısa bir süre içinde çok miktarda zeytin hasat etmek isteyenler için iyi bir seçim. Ürünün yeni nesil motoru ve aktarım sistemi sayesinde hasat işlemini engel tanımadan tamamlayacaksınız. Topuzsuz ve eğimli olarak üretilen başlığı sayesinde en dip köşelere ulaşabilen makine, dallar arasında rahatlıkla hareket edebiliyor. 3,6 metrelik teleskopik uzatma özelliği ile yüksek ağaçlarda bile eksiksize yakın toplama özelliği sunuyor. 48 V gücü sayesinde zeytin hasadını en hızlı şekilde tamamlayabileceğiniz makine, tarımda hız ve her açıdan enerji tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltıyor. Bu makine sayesinde zeytin hasadı dönemini keyifli ve oldukça rahat geçirebileceksiniz.

Piyasada bulunan en hafif makine: ZANONKARBONIUM EVO Zeytin Hasat Makinesi

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Traktör, otomobil ve hatta motosiklet aküsü ile çalışabilen bu hasat makinesi son derece pratik ve işlevsel bir kullanım alanı yaratıyor. Her bir ağacı kısa bir sürede hasat eden makine ile seri olarak zeytin toplamak en kolay işlerden biri haline geliyor. Bu sayede hem iş gücü hem enerji maliyetlerini minimum seviyeye çekebilirsiniz. Ayrıca bu makine ile zeytin hasadını her zamankinden daha kısa sürede tamamlamak mümkün. Uzayabilme özelliği bulunan makine, yüksek dallar da dahil olmak üzere hiçbir zeytin tanesini bile kaybetmenize izin vermeyecek. Bunun yanında boyu ne kadar uzatılırsa uzatılsın ağırlığı değişmiyor. Sadece 2,4 kg ağırlığında olan makine rakip makinelere göre oldukça hafif. Bu özelliği sayesinde ürünü rahatlıkla taşıyıp aküye bağladıktan sonra kullanabilirsiniz. Zeytin silkme makinesi, 12 V çalışma gücü ile ekstra pile ihtiyaç duymuyor.

Sırta asılabilen HFS Zeytin Silkme Makinesi

Zeytin, ceviz, fındık ve vişne hasadında iş gören bu makine, sırta asılarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Güçlü alüminyum karışımlı gövdesi sayesinde ürün uzun süre dayanıklı kalıyor ve güvenli kullanım olanağı sağlıyor. Anti-vibrasyon özelliği bulunan makine, vücuda aktarılan titreşimin %80 oranında zayıflatıyor. Makine dakikada 4300 vuruş yapıyor. Uludağ Üniversitesi tarafından deney raporu bulunan ürün 1-3 saniyede mahsulün %92-98 oranında hasat edilmesini sağlıyor. Günde ortalama olarak 1-3 ton miktarında hasat yapabileceğiniz makine ile kısa sürede büyük miktarda zeytin toplamak mümkün. HFS Zeytin Silkme Makinesi; kapalı devre, yağlama gerektirmeyen sistemi sayesinde yalnızca 2 yılda bir yağ değişimi ile uzun süre kullanılabiliyor. Sorunsuz ve rahat bir hasat dönemi için HFS Zeytin Silkme Makinesi'ni mutlaka inceleyin.

Teleskopik borusu ile dikkat çeken Campagnola Holly Zeytin Silkme Makinesi

Saatte 7-8 Amper akım gücü bulunan bu ürün, zeytin hasadını en hızlı ve verimli şekilde yapmanızı sağlayacak. 12 V aküsü ile ekstra pile ihtiyaç duymayan zeytin silkme makinesi, dakikalar içinde zeytin hasadını tamamlamayı mümkün kılıyor. 15 metre kablosu bulunan ürün, bu özelliği ile rahat kullanım olanağına sahip. 185-270 cm teleskopik boru uzunluğu bulunan ürünün boyu ayarlandığında ağaçların en yüksek ve en dip noktalarına kadar ulaşabiliyor. Kaliteli plastik ve metal malzemelerinden üretilen hasat makinesi, dışarıdan gelen darbelere karşı oldukça dayanıklı. Bu yönüyle uzun yıllar boyu kullanım olanağı tanıyan ürün zeytin çiftçilerinin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Campagnola Holly Zeytin Silkme Makinesi'ni incelemeyi ihmal etmeyin.

Elektronik kontrol ünitesi bulunan ERM Zeytin Hasat Makinesi

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Akü şarj cihazı, taşıma ve muhafaza çantası, polar yelek ve çanta hediyesi ile birlikte gönderilen bu ürün ile zeytin hasatlarını kolaylıkla tamamlamak mümkün. 5 mm'lik karbon fiber çubukları sayesinde dal kırmaz özelliği bulunan makine, zeytinlerin hasar görmeden hasat edilmesini sağlıyor. 750 Watt gücünde kömürsüz yeni nesil akü ile çalışan makine, en hızlı şekilde en verimli hasadı gerçekleştiriyor. Elektronik kontrol ünitesi ile 2 kademeli hız ayarı yapılabilen ürün, üst düzey teknoloji kullanılarak üretilmiş. Ürünün ayarlanabilen boyu minimum 2,30 metre maksimum 3,30 metreye kadar uzanabiliyor. 2,8 kg ağırlığı bulunan zeytin silkme makinesi, 15 metre kablosu ile rahat kullanım olanağı sunuyor ve ağacın en dip köşelerine kadar hasat yapabiliyor. Ünite koruma sigortası bulunan makine aküden gelen akımı kontrol ederek uzun süre güvenli kullanım sağlıyor.

Kolay çalıştırma sistemi ile dikkat çeken Oleomac Os 453 Zeytin Hasat Makinesi

Güçlendirilmiş amortisör sistemi ile dikkat çeken hasat makinesi en zorlu zeytin hasatlarının bile dakikalar içinde üstesinden geliyor. Kolay çalıştırma sistemi ile de öne çıkan makine, ekstra kurulum ve hazırlığa gerek olmaksızın tek hamlede çalışıyor. Ayarlanabilen boyu sayesinde yaklaşık 3,5-4 metre boyundaki ağaçların en yüksek dallarına ulaşabiliyor. Ayrıca özel teleskopik uzatma borusu ağaçların en dip köşelerine kadar ulaşarak hasadı kolaylaştırıyor. 1,3 litre yakıt deposu bulunan ürün hasat sırasında kesintisiz kullanım olanağı sunuyor. Bu özelliği ile hasadı hız kesmeden, rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Üründe kullanılan tüm malzemeler 1. sınıf tercih edildiği için uzun süre bozulmuyor ve ürün ilk günkü performansını sunmaya devam ediyor. HEDEF İTHALAT tarafından gönderilen ürünün garantisi ise 2 yıl.

Gerekli her şey burada: Forces Power Zeytin Silkme Makinesi Seti

X-turbo özelliği bulunan Forces Power Zeytin Silkme Makinesi ekstra güçlü motoru ile hasat mevsimini bayrama çevirecek. Üstelik bu sette hasat için gerek duyduğunuz neredeyse her şey bulunuyor. Set içinde gönderilen ot biçme tırpan motoru ile tarlalarda bulunan yabani otlardan kurtulabilir, zeytin toplama işleminde kolaylık sağlayabilirsiniz. Sırt askıları ile makineleri sırtınıza bağlayarak zeytin hasadı ve ot biçme işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Güçlü motoru sayesinde uzun süre kullanıma uygun olan zeytin silkme makinesi, büyük tarlalar için oldukça uygun. Yüksek performans gösteren güçlü motoruna rağmen %60 yakıt tasarrufu da sağlayan ürün, her açıdan oldukça avantajlı.

Her türlü akü ile çalışabilen Orac ZS003 Zeytin Silkme Makinesi

Aküsüz olarak gönderilen Orac Zeytin Silkme Makinesi; araba, traktör veya motosiklet gibi taşıma araçlarının aküsü ile rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Saatte 80 kilogram hasat yapan ürün, kısa sürede toplama işlemini tamamlamanızı sağlıyor. 2700 gram ağırlığı bulunan hasat makinesi, hafif ve ergonomik yapısı ile kolayca taşınabiliyor ve sizi hiç yormuyor. Makine, 14 adet çubuğu ile dallarda bir tek zeytin bırakmadan, eksiksiz bir hasadı mümkün kılıyor. Ayrıca uzayabilen boyu sayesinde ağaçların tüm dallarına rahatça ulaşıyor. 15 metrelik kablo boyu ile makineyi geniş bir alanda kullanmak mümkün. Kutu içeriğinde gönderilen kullanma kılavuzu sayesinde nasıl kullanacağınızı rahatlıkla anlayacaksınız. Bu makine ile zeytin toplamak dünyanın en kolay işlerinden biri haline gelecek.

Tırpan ve hasat makinesinin bir arada olduğu Datsu TR 755 Zeytin Hasat Makinesi

Baseh Flap çubuklu zeytin hasat makinesi zeytin ağaçlarının en dip ve ulaşılmaz köşelerine kadar ulaşarak tüm zeytinleri hasat etmenize yardımcı oluyor. İki farklı aparat ile beraber gönderilen zeytin silkme makinesi zeytin hasatlarında ve ot biçme işlemlerinde rahatlıkla kullanılıyor. Tırpan aparatı sayesinde tarlalarda büyüyen yabani otları biçebilir aynı zamanda zeytin ağaçlarını hasat edebilirsiniz. Sırt taşıma askısı ile birlikte gönderilen ürün, sırtınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz hafiflikte. Türkiye menşeili olan makine, tam bir fiyat performans ürünü. Bu ürün hem işçi ve enerji maliyetlerini azaltıyor hem hasat işlerinde elinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Güçlü motoru sayesinde uzun süre boyunca kullanabileceğiniz ürün, tek seferde tüm tarlayı hasat edebilir. Kaliteli ve dayanıklı malzeme yapısı ile uzun yıllar boyunca tüm hasat mevsimlerini kolayca atlabileceksiniz.

Benzin ile çalışan TORQ POWER ULT-9000 Zeytin Silkme ve Ot Biçme Makinesi

Zeytin ağacı hasat aparatı sayesinde makine ucuna taktığınız çengelli aparat ile tüm zeytin ağaçlarını hasat edebilirsiniz. Merdiven gerektirmeden zeminden 2,7 metre yüksekliğe kadar olan tüm zeytin ağaçlarını hasat edebilirsiniz. Güçlendirilmiş alüminyum alaşımlı gövdesi ile sağlamlaştırılan ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. %96-99 oranında hasat dökme performansı gösteren ürün sayesinde büyük tarlalarınızı kolayca hasat edebilirsiniz. Bir diğer özelliği ise çapa yapabilmek. Ürünün çapa aparatı ise çapalama işlemini insan gücüne ihtiyaç olmadan tamamlamanızı sağlıyor. 9-25 cm işleme derinliği sayesinde yabancı ot kontrolü ve çapalama işlemlerini gönül rahatlığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Alman tasarımı olan ürün; seralarda, fındıklıklarda ve çapaların giremediği alanlarda çok işinize yarayacak.

Çift başlığıyla dikkat çeken Lisam Zeytin Silkme Makinesi

Zeytin hasatlarında yardımcınız olacak profesyonel sistemli Lisam Zeytin Silkme Makinesi ile zeytin hasadı neredeyse bir iş olmaktan çıkıyor. Profesyonel, eliptik hareketli çift başlığı sayesinde en dip köşelerde bile zeytin bırakmadan hasat işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tırmığı dengelemek ve daha iyi yönetebilmek için çubuğun altına yerleştirilen fırçasız motoru işinizi kolaylaştırıyor. Çok uzun olan ve birbiriyle yer değiştirebilen karbon dişler, karmaşık dallar arasına bile girerek derinlemesine hasat yapıyor. Karbon fiber alaşımlı teleskopik sapı sayesinde boyutu ayarlanabilir ve uzun ağaçlarda rahatlıkla kullanılabilir. 2,45 ve 3,10 metre aralığında açılabilen boyu sayesinde zorlanmadan hasat yapabilirsiniz. Ürünle beraber gönderilen 15 metrelik elektrik kablosu sayesinde tarlanın bir ucundan diğer ucuna kadar rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Zeytin hasadı sırasında insan gücüne olan ihtiyacı minimum düzeye indiren bu ürün, işinizi kolaylaştırır ve yorulmadan tüm tarlayı hasat etmenizi sağlar.