Zeytin hırsızı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Küçükköy mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikâyette bulundu. Ayvalık/Küçükköy mahallesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayında mağdur G.T.’ye ait zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin şüpheli kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını şüpheli Ö.C.’nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



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