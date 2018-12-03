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Zeytin hırsızlarını jandarma yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta, yaklaşık 1 ton çalıntı zeytin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytin hırsızlarını jandarma yakaladı

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta, yaklaşık 1 ton çalıntı zeytin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan Büyükkumla ve Karacali kırsal mahallelerindeki ağaçlardan zeytin çalındığı bilgisi üzerine dün gece denetim yaptı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede, şüphe üzerine sürücüsünü durduğu araçta arama yaptı. Araçtaki S.T., A.T. ve O.Y.'nin tedirgin halleri nedeniyle de kimlik kontrolü yapıldı. Araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 1 ton çalıntı zeytin ele geçirdi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, daha önce iki zeytinlikte hırsızlık yapanların S.T., A.T. ile O.Y. olduğunu belirledi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla 3 kişi, gözaltına alındı.

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