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  4. Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve 9 işçi yaralandı.
Çanakkale- İzmir E-87 karayolunda seyreden A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Edremit’in Kadıköy Mahallesi'nde yol üzerinde duran M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü A.F. ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, minibüste toplam 14 işçinin olduğu öğrenildi.

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