Zeytin sineği tehdidi (2)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BU yıl Akdeniz'den Ege'ye üretim alanlarının önemli bölümünde zeytin ağaçlarının erken çiçek açması nedeniyle 'zeytin sineği' olarak bilinen zararlı, bazı üretim alanlarında neredeyse yüzde 60'a varan oranda 'kurtçuk' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler dökülmeye başladı. Antalya Ticaret Borsası 5'inci Grup Zeytincilik Meslek Komitesi Üyesi ve zeytin üreticisi Zafer Tan, bu yıl zeytin üretiminde 'zeytin sineği' sıkıntısı yaşandığını belirtti. Zafer Tan, bu zararlının Ege'den Akdeniz'e zeytin üretim alanlarında yüzde 10'dan başlayıp yüzde 60'a varan oranlarda etkili olduğunu söyledi. Tan, zeytin sineğinin bıraktığı yumurtaların meyvenin içinde 'kurtçuk' oluşturması nedeniyle ürünlerin dökülmeye başladığını açıkladı. Üreticilerin bu sinekle ilgili mayıs ayında önlem alması gerekirken geç kalındığını aktaran Zafer Tan, “Zeytin sineği problemi, Türkiye genelinde her tarafta var. Biyolojik mücadele veya kimyasalla çözülmesi lazım. Süreç biraz gecikti. Bu saatten sonra yapılacak ilaçlama ile kalan yumurtalar öldürülebilir ve yeni oluşumları keser" dedi. BİYOLOJİK VE KİMYASAL MÜCADELE GEREKİYOR Söz konusu sineğin zeytin meyvesi üzerine yumurta bıraktığını, meyvenin içinde kurtçuk oluştuğunu kaydeden Tan, “Kurtçuk meyve özünden besleniyor. Meyve besin alamadığı için dökülüyor. Dökülmese dahi kaliteli zeytinyağı üretme olasılığı düşüyor. Bununla ilgili normalde 'sarı sinek' tuzakları var. Ayrıca birkaç kaşık diamonyum fosfat, yani 'dap' gübresini yarım litre suyla karıştırıp her ağaca iki adet assınlar ve şişenin etrafında delikler oluştursunlar. Bu sinekleri onun içine hapsetmek veya kimyasal ilaçlamak lazım" diye konuştu. ZEYTİNLER ERKEN ÇİÇEK AÇTI Zeytin sineği sorununun iklimin yumuşak geçmesinden kaynaklandığını aktaran Zafer Tan, "Ürün normalde her yıl sahil dediğimiz denize sıfır bandında nisan başında çiçek açardı. Bu yıl 10 Mart'ta zeytinler çiçek açtı ve 20 gün önce meyveye dönüştü. Soğuk olmadığından bu haşereler erken uyandı ve bitkiye zarar verdi. Bu sıkıntı Ege, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de, her tarafta var. Hasada 1 ay- 45 gün kaldı ve kalanları kurtarmak için ilaçlamak lazım" dedi. GAZİPAŞA-ALANYA'DA KORKUNÇ DÜZEYDE Kendi üretim alanında da gerekli ilaçlamaları yapmış olmasına rağmen yüzde 20-30 civarında zararlı görüldüğünü belirten Tan, bunun verimde de yüzde 20-30 dolayında kayba neden olacağını açıkladı. Zamanında ilaçlama yapanlarda zararlının görülme oranının yüzde 10'la 30 arasındayken, ilaçlamayı geciktirenlerde yüzde 60'a kadar çıktığını dile getiren Tan, “Ama bizim çiftçimiz doğru düzgün ilaçlama yapmadığı için her gün en az 10-15 şikayet geliyor. Bazı bölgelerde yüzde 60'a varan zarar var. Özellikle Gazipaşa-Alanya bölgesinde korkunç bir dökülme var" diye konuştu. ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR Kurtlu zeytin olduğunda sızma zeytinyağı çıkmayacağını, dolayısıyla zeytinyağı kalitesinin de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Zafer Tan, “Çünkü kaliteli zeytinyağı için meyvenin kalitesinin de yüksek olması lazım. Bu yılki sorun nedeniyle dökülen zeytinleri vatandaş yerden toplayacak ve o kurtlu zeytinlerin asidik değerleri de yüksek çıkacak" dedi.