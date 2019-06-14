Zeytin sineğiyle tuzaklı mücadele

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde 'Zeytin Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele Projesi' protokolü imzalandı. Proje kapsamında, Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde üretim yapan 140 adet üreticinin yaklaşık 30 bin zeytin ağacına tuzak asılarak, zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele yapmaları sağlanacak ve üreticilerin ekonomik kayıpları en aza indirgenecek.

'Zeytin Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele Projesi' protokolü imza törenine, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcıları Bülent Arman ve Ercan Korkmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ile Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti Meslek Komite Üyeleri, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Gücük, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Koordinatörü Ekrem Kaya ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katıldı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kurum olarak zeytin ve zeytinyağında değer artışı sağlamaya yol açacak teknik çalışmaların öncüsü olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Zeytinyağı ülkemiz için oldukça önemli bir emtia. Ülke olarak zeytin ve zeytincilik alanında oldukça iyi bir noktadayız. İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fas gibi Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biriyiz. Ancak potansiyelimiz çok daha yüksek. Zeytincilik alanında izlenen politikalar sayesinde son 15 yılda ağaç varlığımız yüzde 65 oranında arttı. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve bir buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biriyiz. Verim ve kalitemiz arttıkça dünya piyasalarındaki konumumuz daha da güçlenecek. Sektörümüzde, kilit nokta verim ve kalite artışı."

'EKONOMİK KAYIP ÖNLENECEK'

Zeytinin en önemli zararlısının zeytin sineği olduğunu belirten Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytin sineğinin hem kalite hem de verim üzerinde önemli etkileri söz konusu. Zeytin sineği meyve dökülmesine sebep olarak verimi olumsuz etkiliyor. Dökülme olmasa bile kaliteli zeytinyağı üretmeyi olanaksız hale getiriyor. Bu proje kapsamında zeytin sineği ile hep birlikte biyolojik mücadele vererek sebep olduğu ekonomik kayıpları engellemek için çalışacağız ve sektörümüze destek olacağız. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen uzun soluklu panelist eğitimlerinin ardından zeytin ve zeytinyağı tadım odamızı hizmete açtık. Tadım Odası ve yetişmiş uzmanlarımız ile Türk zeytin ve zeytinyağının kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz."

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Gücük, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı da zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan protokolün önemine değindi.

Konuşmalarının ardından İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri iş birliği protokolüne imza attı. İmza töreninin ardından anı fotoğrafı çektirildi.

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