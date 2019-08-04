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Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü araç, takla attı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü araç, takla attı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın A.’nın kullandığı 09 RL 103 plakalı araç, Diyarbakır’dan Batman’ın Kozluk ilçesine zeytin götürmek için yola çıktı. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada zeytin kutuları karayoluna savruldu. Kaza nedeni ile ulaşım kontrollü sağlanırken, zeytinlerin toplanması sonrası trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı

Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si ağır 7 yaralı
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