Zeytin toplarken ağaçtan düştü, koluna korkuluk demiri saplandı

Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, evinin bahçesinde zeytin topladıktan sonra ağaçtan inerken dengesini yitirip düşen İdris A.'nın sağ koluna, korkuluk demiri saplandı. Kesilen demirle hastaneye götürülen İdris A.'nın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İdris A., evinin bahçesindeki ağaca merdivenle çıkarak zeytin toplamaya başladı. Ağaçtan ineceği sırada dengesini yitiren İdris A., düştü. Düşerken sağ koluna korkuluk demiri saplanan İdris A., acı içinde yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ortak çalışma ile İdris A.'yı sabit tutarak, demir korkuluğun bir bölümünü kesti. İdris A., koluna saplanan demir ile birlikte ambulansa bindirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen İdris A., burada ameliyata alındı. İdris A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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