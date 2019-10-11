HABER

Zeytin toplarken uçurumdan yuvarlanıp mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Adana’da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, Can-Kur ekibi 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Vayvaylı Mahallesi’nde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Davut Dinçer dün yabani zeytin toplamak için ’Canko’ isimli köpeğiyle dağa çıktı.

Adana’da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, Can-Kur ekibi 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Vayvaylı Mahallesi’nde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Davut Dinçer dün yabani zeytin toplamak için ’Canko’ isimli köpeğiyle dağa çıktı. Dinçer, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu 50 metre yuvarlanan Dinçer, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşmek üzereyken bir çalıya tutundu. Bu arada köpeği Canko da yanından ayrılmadı. Dinçer mahsur kaldığı yerde üzerindeki cep telefonundan 112’yi arayarak "Ben dağdan düşüp yuvarlandım şu an uçurum kenarındayım düşmek üzereyim iki ayağım da bileklerimden kırıldı yürüyemez haldeyim" diyerek bölgeyi bildirip yardım istedi. Bunun üzerine 112 ekibi olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerine haber verdi. Can-Kur ekipleri olay yerine hareket edip kısa sürede Dinçer’i buldu. Ekipler önce Dinçer’i mahsur kaldığı uçurum kenarından kurtardı. Daha sonra ise iki ayağı da bileklerinden kırık olduğu için sedyeye konarak sıkıca iple bağlandı. Tüm bunlar yaşanırken Dinçer’in köpeği de onu hiç bırakmadı. Can-Kur ekipleri yaklaşık 5 saatlik bir teknik çalışmanın ardından Dinçer’i uçurumdan indirip ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hastanede tedavi altına alınan Dinçer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Su damlası cinayetinde karar bozulduSu damlası cinayetinde karar bozuldu
Tuğçe’yi kaldırım taşıyla yaralayan sanığın avukatından hakimi kızdıran soruTuğçe’yi kaldırım taşıyla yaralayan sanığın avukatından hakimi kızdıran soru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.