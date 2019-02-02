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Zeytin üreticisine budama kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytinde kaliteyi ve rekolteyi artırmak maksadıyla çiftçilere budama dersleri verildi.Mudanya Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri kursta 48 teorik ve pratik budama dersi verildi.

Zeytin üreticisine budama kursu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytinde kaliteyi ve rekolteyi artırmak maksadıyla çiftçilere budama dersleri verildi.
Mudanya Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri kursta 48 teorik ve pratik budama dersi verildi. Kaymakam Faik Oktay Sözer, kursta verilen derslerin hâricinde sahada gerçekleştirilen ağaç budama pratiği dersine katılarak konu hakkında bilgi aldı. Sözer, budama eğitimi sonunda ders gören üreticilere başarı ve bereketli ürünler diledi.
Kaymakam Sözer, “İlçemizde toplam 110 bin 901 dekar zeytinlik var. Bursa ilinde alan ve ağaç varlığı olarak birinci sırada yer almaktadır. Üretimde kaliteyi artırma ve bol mahsûl almak istiyorsak en doğru bir şekilde budama ve diğer çalışmalarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Bugün verilen pratik uygulama bu çalışmaların nasıl yapılacağını gösteriyor” dedi.

Zeytin üreticisine budama kursu

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