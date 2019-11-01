HABER

Zeytin yağlı yemekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl 41’incisi düzenlenen olan Zeytin Festivali çerçevesinde ev hanımlarına yönelik zeytin yağlı yemek Yarışması yapıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl 41’incisi düzenlenen olan Zeytin Festivali çerçevesinde ev hanımlarına yönelik zeytin yağlı yemek Yarışması yapıldı. 19 yarışmacının katıldığı zeytinyağlı yarışmada jüri üyeleri dereceye girecek yemekleri seçmek için büyük bir çaba gösterdi.
Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılan yarışmaya 19 ev hanımı birbirinden nefis yemeklerle katıldı. Jüri üyeliklerini Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz’ın eşi Kübra Şehnaz Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın eşi Kıymet Aydın ve Yiyecek ve İçecek uzmanı Nevin Tuna’nın yaptığı yarışmada görünüm, sunum ve lezzet değerlendirmeleri yapıldı. Bütün yiyeceklerin tek tek jüri üyelerine sunulduğu yarışmada jüri üyeleri dereceye girecek yemekleri belirlemek için büyük çaba harcadı. Yapılan yarışma sonrasında Zeytin yağlı Yemek yarışmasında birinciliği zeytin yağlı sarma ile Öznur Kiremitçi, ikinciliği zeytin yağlı şalgamlı bulgur salatası ile Emine Sakallı ve vişneli yaprak sarması ile Sevinç Göçmen elde etti. Dereceye giren ev hanımlarına hediyeleri pazartesi günü gerçekleştirilecek olan zeytin festival kutlama programı esnasında verilecek.

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
Bursa tarihî bir eserine daha kavuşuyorBursa tarihî bir eserine daha kavuşuyor
Kaliforniya yanıyorKaliforniya yanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.