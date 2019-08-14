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- ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 00:15 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI -Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı.

Haber: Çağatay KENARLI -Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluştu.
Olay saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu açıklarında meydana geldi. Liberya bandıralı 'Mammadaminresulzadeh’ isimli yakıt tankeri Yalova’dan Rusya'ya giderken su aldığını belirterek telsizle yardım talep etti. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Liberya bandıralı Amerika Newport'tan Ukrayna’ya giden 'Doric Warrior' isimli kuru yük gemisiyle çarpıştıklarını tespit etti. Ekipler, kaza sırasında gemilerde görevli bulunan mürettebatın yara almadan kurtulduğunu belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri denizde herhangi bir kirlilik oluşturmadığı için iki gemide de tehlike oluşturacak boyutta hasar olmadığı gerekçesiyle olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Gemilerin görüntüsü

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İstanbul'da kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı!İstanbul'da kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı!
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