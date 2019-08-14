HABER

ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA KAZA YAPAN GEMİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU açıklarında çarpışan yakıt tankeri ile kargo gemisi havadan görüntülendi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU açıklarında çarpışan yakıt tankeri ile kargo gemisi havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında dün akşam Liberya bandıralı 'Mammadaminresulzadeh' isimli yakıt tankeri ile Amerika Newport'tan Ukrayna'ya giden 'Doric Warrior' isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de hasar oluştu. Kaza yapan iki gemi havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Gemilerin havadan çekilen görüntüleri
-Detaylar

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Yerli silahlar poligonların gözdesi olduYerli silahlar poligonların gözdesi oldu
Türü tehlikede olan sülüğü Iğdır'da yetiştirmeyi başardılarTürü tehlikede olan sülüğü Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da otelde yangın! Ekipler sevk edildi

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

Aksaray'da kahreden kaza!

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Son dakika... İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Burhaniye'de yüzlerce meyve ağacı kül oldu

Yöre halkını korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Kuşadası'na tatilci akını!

Oraya akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.