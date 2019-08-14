Zeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU açıklarında çarpışan yakıt tankeri ile kargo gemisi havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında dün akşam Liberya bandıralı 'Mammadaminresulzadeh' isimli yakıt tankeri ile Amerika Newport'tan Ukrayna'ya giden 'Doric Warrior' isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de hasar oluştu. Kaza yapan iki gemi havadan görüntülendi.

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