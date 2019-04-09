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Zeytinburnu Belediyesi'nde devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz Belediye Başkanlığına seçilen eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçilen Ömer Arısoy'a başkanlık görevini ve mührünü devretti

İSTANBUL (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Beykoz Belediye Başkanı seçilen eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yeni başkan Ömer Arısoy'a törenle devretti.

Zeytinburnu Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün hem Zeytinburnu halkı hem de kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnulu hemşehrilerimizin desteğiyle, karşınızda Zeytinburnu Belediye Başkanı olmak varmış. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Duygusalım şu an hakikaten. Gittiğimiz her yere gönlümüzü ve kalbimizi koyduk ama en çok Zeytinburnu Belediyesi'ne gövdemizi koyduk. Ömrümüzün gövdesi, 15 yılı burada geçti. Murat Aydın başkanımızdı. Gönlümüzü verdik. Bu yeni dönemde de Zeytinburnu halkı bizi yalnız bırakmadı. Çok çetin bir seçim mücadelesi geçti. AK Parti camiasında, her kademede emeği geçen, ter döken bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seçimi İstanbul'da ve Zeytinburnu'nda Cumhur İttifakı'yla birlikte başardık. MHP teşkilatına, gönül verenlere, hemşehrilerimize ve ilçemize gelen bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren bütün Zeytinburnuluların belediye başkanı olacağız."

Konuşmaların ardından çiçeklerle karşılanan Murat Aydın ve Ömer Arısoy belediyedeki başkanlık binasına geçti. Başkanlık binasında Aydın ve Arısoy birbirlerine çiçek takdim etti. Aydın, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Arısoy'a, Zeytinburnu Belediyesi'nin mührünü teslim etti.

Aydın, mührü teslim ederken, "Zeytinburnu'nda halkın verdiği yetkiyle 20 yıl önce bu mührü Dr. Adil Emecan'dan almıştım. Bu 20 yıllık süreçte fiziki anlamda hiç kullanmadım. Bu mühür, sembolik bir şeydir aslında mazbata ve kişisel imzadır. Yetkiyi halk sandıkta verir. Bunun sembolik bir karşılığı var. Murat Aydın olarak ben mesai arkadaşıma ve yol arkadaşıma bu mührü devrediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmanızı diliyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık eylesin." diye konuştu.

Teşekkür ederek mührü alan Arısoy da halka hizmete devam edeceğini ve çok çalışacağını dile getirerek, başkanlık koltuğuna oturdu.

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murat aydın Ömer Arısoy Zeytinburnu Belediyesi

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