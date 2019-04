Zeytinburnu Belediyesi'nde devir teslim töreni

İSTANBUL (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Beykoz Belediye Başkanı seçilen eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yeni başkan Ömer Arısoy'a törenle devretti.

Zeytinburnu Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün hem Zeytinburnu halkı hem de kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnulu hemşehrilerimizin desteğiyle, karşınızda Zeytinburnu Belediye Başkanı olmak varmış. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Duygusalım şu an hakikaten. Gittiğimiz her yere gönlümüzü ve kalbimizi koyduk ama en çok Zeytinburnu Belediyesi'ne gövdemizi koyduk. Ömrümüzün gövdesi, 15 yılı burada geçti. Murat Aydın başkanımızdı. Gönlümüzü verdik. Bu yeni dönemde de Zeytinburnu halkı bizi yalnız bırakmadı. Çok çetin bir seçim mücadelesi geçti. AK Parti camiasında, her kademede emeği geçen, ter döken bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seçimi İstanbul'da ve Zeytinburnu'nda Cumhur İttifakı'yla birlikte başardık. MHP teşkilatına, gönül verenlere, hemşehrilerimize ve ilçemize gelen bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren bütün Zeytinburnuluların belediye başkanı olacağız."