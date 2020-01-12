Zeytinburnu Belediyesinden "Cumhuriyet Koşusu" açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi, Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'yla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Maliyet bütün organizasyonu kapsamaktadır. Yüklenici firmadan birçok teknik, lojistik ve teknolojik hizmet alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen firmayı belirleyen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu ile ilgili bazı basın kuruluşlarında yer alan haber ve iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bahsedilen maliyetin bütün organizasyonu kapsadığı belirtilerek, "Yüklenici firmadan birçok teknik, lojistik ve teknolojik hizmet alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen firmayı belirleyen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Teknik şartnamenin, detaylı ve hassas bir şekilde, kaliteli ve asgari maliyetle hizmet alımını sağlamak için hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Haberde yer alan 'mehter' vurgusu bizim için gayet açıklayıcıdır. Bando takımının başlıklarda ihmal edilmesi de haberin maksadını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.