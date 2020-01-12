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  4. Zeytinburnu Belediyesinden "Cumhuriyet Koşusu" açıklaması:

Zeytinburnu Belediyesinden "Cumhuriyet Koşusu" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

"Maliyet bütün organizasyonu kapsamaktadır. Yüklenici firmadan birçok teknik, lojistik ve teknolojik hizmet alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen firmayı belirleyen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi, Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'yla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Maliyet bütün organizasyonu kapsamaktadır. Yüklenici firmadan birçok teknik, lojistik ve teknolojik hizmet alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen firmayı belirleyen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu ile ilgili bazı basın kuruluşlarında yer alan haber ve iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bahsedilen maliyetin bütün organizasyonu kapsadığı belirtilerek, "Yüklenici firmadan birçok teknik, lojistik ve teknolojik hizmet alınmıştır. Organizasyonu düzenleyen firmayı belirleyen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Teknik şartnamenin, detaylı ve hassas bir şekilde, kaliteli ve asgari maliyetle hizmet alımını sağlamak için hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Haberde yer alan 'mehter' vurgusu bizim için gayet açıklayıcıdır. Bando takımının başlıklarda ihmal edilmesi de haberin maksadını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun, söz konusu haberde yer aldığı gibi 11 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen, televizyondan canlı yayınlanan, Cumhuriyet ruhuna yakışan, prestijli ve uluslararası bir organizasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yabancı ve başarılı atletlerin böyle üst düzey ve başarılı bir organizasyona katılmasından doğal bir durum yoktur. Bu atletlerin yarışmak için talep ettiği sportif ve kişisel standartlar, dünyadaki benzer organizasyonlarla aynı şekilde sağlanmıştır. Kaldı ki, bugüne kadar yapılan tüm koşu organizasyonlarımızda yabancı atletler yarışmıştır. Ortada, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na özel, ekstrem olarak tanımlanabilecek bir durum yoktur."

Belediyenin, Zeytinburnu'nun sporla tanıtılması, Cumhuriyet ve spor sevgisinin yeni nesillere aktarılması için 11 yıldır düzenlediği bu organizasyonla gurur duyduğu ifade edilen açıklamada, "Bu zorlama, anlamsız ve tahrik maksatlı saldırı haberlerini yapanları, 2020 yılı Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na katılmaya ve Zeytinburnulu hemşehrilerimizin yaşadığı coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Zeytinburnu Belediyesi

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