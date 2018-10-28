Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binası açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesinin restore edilen tarihi binasının, belediye başkanlık faaliyeti, müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap hastanesi olarak işlev göreceğini belirterek, sergi salonunun, kadın eserleri kütüphanesinin ve diğer fonksiyonların Zeytinburnu'nun kültür, sanat çıtasını daha da yükseğe çıkartmasını, İstanbul'a ve Türkiye'nin kültür sanat ortamına katkı sağlamasını temenni etti.

Tarihi binanın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla yapıldı.

Tarihi yapılara en çok yakışan fonksiyonun temsil, ağırlama ve kültür sanat olduğunu dile getiren Arısoy, restore edilen binanın temsil, ağırlama ve kültür sanat faaliyetlerinde kullanılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binası bundan sonra belediye başkanlık faaliyeti, müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap hastanesi olarak işlev görecek. Sergi salonunun, Kadın Eserleri Kütüphanesinin ve diğer fonksiyonların zaten Zeytinburnu'nun var olan kültür, sanat çıtasını daha da yükseğe çıkartmasını, İstanbul'a ve Türkiye'nin kültür sanat ortamına katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.