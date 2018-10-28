Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binası açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesinin restore edilen tarihi binasının, belediye başkanlık faaliyeti, müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap hastanesi olarak işlev göreceğini belirterek, sergi salonunun, kadın eserleri kütüphanesinin ve diğer fonksiyonların Zeytinburnu'nun kültür, sanat çıtasını daha da yükseğe çıkartmasını, İstanbul'a ve Türkiye'nin kültür sanat ortamına katkı sağlamasını temenni etti.
Tarihi binanın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla yapıldı.
Tarihi yapılara en çok yakışan fonksiyonun temsil, ağırlama ve kültür sanat olduğunu dile getiren Arısoy, restore edilen binanın temsil, ağırlama ve kültür sanat faaliyetlerinde kullanılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binası bundan sonra belediye başkanlık faaliyeti, müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap hastanesi olarak işlev görecek. Sergi salonunun, Kadın Eserleri Kütüphanesinin ve diğer fonksiyonların zaten Zeytinburnu'nun var olan kültür, sanat çıtasını daha da yükseğe çıkartmasını, İstanbul'a ve Türkiye'nin kültür sanat ortamına katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.
- Binanın özellikleri
Murat Aydın da tarihi binanın 1800'lü yılların başlarında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar hastane olarak kaldığını, 1956'dan sonra yurt olduğunu, daha sonra göçmenler için misafirhane olarak kullanıldığını, 1989'da Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını, daha sonra belediyede farklı hizmetlerde kullanıldığını anlattı.
Binanın 3 yılda restore edildiğini kaydeden Aydın, giriş katının Kazlıçeşme Sanat Galerisi, çatı arasında yaklaşık 600 metrekarelik alanın Kadın Eserleri Kütüphanesi, çatı ile sanat galerisinin arasının da meclis salonu ve teftiş kurulu müdürlüğü olarak hizmet vereceğini söyledi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, binadaki ''Besmele'' sergisini gezdi.
- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy: - "Zeytinburnu Belediyesinin restore edilen tarihi binası, bundan sonra belediye başkanlık faaliyeti, müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap hastanesi olarak işlev görecek. Sergi salonunun, Kadın Eserleri K
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