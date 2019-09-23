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ZEYTİNBURNU D-100'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞETİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:23 | Son Güncelleme

  *Makas atarak ilerleyen sürücü önce bariyere sonra bir araca çarptı.  *1.51 promil alkollü...

*Makas atarak ilerleyen sürücü önce bariyere sonra bir araca çarptı.

*1.51 promil alkollü...

*Çarpmanın etkisiyle fırlayan bir parça o sırada oradan geçmekte olan metrobüsün camına çarptı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)
D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde makas atarak ilerleyen lüks otomobil, bariyere daha sonra bir lüks cipe çarptı. Kaza sırasında otomobilin parçaları seyir halindeki metrobüsün ön camına isabet etti. Kazada makas atan otomobilin içinde bulunan bir kadın yaralandı. Aracın sürücüsü 1.51 promil alkollü çıktı.

Kaza sabah 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Taşdelen yönetimindeki 34 DS 0979 plakalı lüks otomobil makas atarak ilerledi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, seyir halindeki Serhat Cansız hakimiyetindeki 34 BFS 286 plakalı lüks cipe çarparak durabildi. Kazada makas atarak ilerleyen otomobilin içinde bulunan Merve Zerce (26) yaralandı. Aynı araçta bulunan Dilara Karabatan (19) ise kazayı yara almadan atlattı. Karabatan ambulans beklerken arkadaşı Merve Zerce'nin başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Merve Zerce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Merve Zerce'nin durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA SIRASINDA PARÇALAR METRONÜS ARACININ CAMINA İSABET ETTİ
Öte yandan makas atarak ilerleyen lüks otomobil bariyerlere çarptığı sırada araçtan kopan parçalar seyir halindeki metrobüs aracının ön camına isabet etti. Ön camının kırılmaması şans eseri olası bir faciayı önledi.

KAZAYA SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Trafik ekipleri lüks otomobil sürücüsüne alkol testi yaptı. Sürücü Hüseyin Taşdelen'in 1.51 promil alkollü olduğu tespit edildi. İki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BENİ SOLLADI BARİYERE GİRDİ"
Kazaya karışan lüks cipin sahibi Serhat Cansız, “Ben Sol şeritten geliyordum 120-130 civarı. Bir anda aynadan gördüm makas atıyordu sonra beni solladı bariyere girdi ben de ona vurdum. Makas atıyor bir de alkollü. Polis çağırdım bir de bana adam çağırdım falan diyor. Atatürk Havalimanı'na gidiyordum başıma bu geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-Yaralının başında bekleyen arkadaşı
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Sürücülerin tartışması
-Kazaya karışan araçlar
-Camına parça isabet eden metrobüs aracı
-Karayolunda uzun kuyruğun oluşması
- Polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

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