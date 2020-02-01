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Zeytinburnu E-5’te zincirleme kaza! Ölü ve ağır yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 05:50 | Son Güncelleme

Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı mevkiinde, aracının yakıtı biten yakınına yardım etmek için duran otomobile, aynı yöne giden başka otomobil arkadan çarptı. Daha sonra yardım için duran otomobil, yakıtı biten araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, aralarında kadının olduğu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 02:50 sularında Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan P., idaresindeki otomobil, yakıtının bitmesi üzerine sürücü, aracı Aksaray Bayrampaşa ayrımında yol kenarına çekerek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine yakınlarından İbrahim Kadir Özkan, otomobiliyle desteğe geldi. Araçlar emniyet şeridinde durdukları sırada aynı yöne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Kadir Özkan’ın aracına arkadan çarptı.

YARDIMA GELEN ARAÇ, YAKITI BİTEN ARACA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle İbrahim Kadır Özkan’ın yardım amacıyla park ettiği araç, yakıtı biten Ramazan P’nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tane otomobil bariyerlere girdi, diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazanın etkisiyle otomobillerde bulunan B.A.Y. isimli kadın yolcu ile K.Ü. ve A.T. ağır yaralandı. Yardıma gelen aracın sürücüsü İbrahim Kadir Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada, Ramazan P., otomobilin altında kalırken, yardıma gelen otomobilde bulunan bir kadın yolcu da sıkışarak yaralandı. Yardıma geldiği öğrenilen sürücü İbrahim Kadir Özkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, sıkışan kadın yolcu ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağladı.

YARALI YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, SAĞLIK EKİBİ VE POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa taşıyan sağlık ekipleri, aracın altında kalan Ramazan P,’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine yaralıların yakınlarından biri olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirdi, polisler ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden Ramazan P’nin cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumunun Morguna kaldırıldı.

Daha sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu trafik kazası Kaza

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