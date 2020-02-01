Zeytinburnu E-5’te zincirleme kaza! Ölü ve ağır yaralılar var

Kaza saat 02:50 sularında Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan P., idaresindeki otomobil, yakıtının bitmesi üzerine sürücü, aracı Aksaray Bayrampaşa ayrımında yol kenarına çekerek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine yakınlarından İbrahim Kadir Özkan, otomobiliyle desteğe geldi. Araçlar emniyet şeridinde durdukları sırada aynı yöne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Kadir Özkan’ın aracına arkadan çarptı.

YARDIMA GELEN ARAÇ, YAKITI BİTEN ARACA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle İbrahim Kadır Özkan’ın yardım amacıyla park ettiği araç, yakıtı biten Ramazan P’nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tane otomobil bariyerlere girdi, diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazanın etkisiyle otomobillerde bulunan B.A.Y. isimli kadın yolcu ile K.Ü. ve A.T. ağır yaralandı. Yardıma gelen aracın sürücüsü İbrahim Kadir Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada, Ramazan P., otomobilin altında kalırken, yardıma gelen otomobilde bulunan bir kadın yolcu da sıkışarak yaralandı. Yardıma geldiği öğrenilen sürücü İbrahim Kadir Özkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sağlık ekipleri sevk edildi.