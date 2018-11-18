Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

\u0130STANBUL,(DHA)-METRO \u0130stanbul'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "M1 Yenikap\u0131- Havaliman\u0131 hatt\u0131 Zeytinburnu \u0130stasyonu yolcu al\u0131m\u0131na kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla \u00e7\u00f6p atmaya \u00e7\u0131k\u0131nca...Karakol \u00f6n\u00fcnde drift yapan s\u00fcr\u00fcc\u00fcye ceza ya\u011fd\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 100 ya\u015f\u0131ndaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti
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