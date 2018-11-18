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Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

METRO İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL,(DHA)-METRO İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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