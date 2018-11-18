Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Olay, saat 18.55'te Zeytinburnu Metro İstasyonu 1. Peronda meydana geldi. İBB'nin açıklamasında 30 yaşlarında bir kadının raylara atladığı belirtildi. Metro aracı ile duvar arasında sıkışan kadını çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Araştırmanın sonuçlanmasının ardından seferler normale döndü.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

