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Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 20:48 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı.

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından seferler normale döndü.
Olay, saat 18.55'te Zeytinburnu Metro İstasyonu 1. Peronda meydana geldi. İBB'nin açıklamasında 30 yaşlarında bir kadının raylara atladığı belirtildi. Metro aracı ile duvar arasında sıkışan kadını çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı yönünde seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Araştırmanın sonuçlanmasının ardından seferler normale döndü.

İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)

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