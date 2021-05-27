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  4. Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü

27.05.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan bir kişiyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve kalbi duran Rıfat Evrensel(75) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tekrar hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 85/14 Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairede çıkan yangına müdahale etti. Dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan Rıfat Evrensel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Bu sırada Evrensel'in dubleks dairenin alt katında yaşayan eşinin de olan biteni camdan izlediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak kalbi duran Rıfat Evrensel'e ilk müdahaleyi ambulansta yaparak tekrar hayata döndürerek en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zeytinburnu
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