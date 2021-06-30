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  4. Zeytinburnu’nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

Zeytinburnu’nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

30.06.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na (29) çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Hafif yaralanan gazeteci, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bir benzin istasyonunda yaşandı.

ÇARPIP KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na (29) çarptı. Sürücü olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan gazeteciye benzin istasyonunda çalışanlar yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

"ÇALIŞANLAR, 'BAS BAS GİDELİM' DEDİKLERİNİ DUYMUŞ"

Olay anını anlatan Tasmanoğlu, “Geçtiğimiz cumartesi evden çıktım. Kuzenlerimin yanına gidiyordum. Kaldırımda yürürken benzin istasyonunun oraya geldim. Oradan da kaldırıma geçecektim. Arkamı dönüp kontrol ettiğimde bir aracın bana doğru geldiğini gördüm ve bana çarpıp kaçtılar. Orada çalışanlar da hemen gelip ve bana yardım ettiler. Şikayetçi oldum ve oradaki çalışanlar bana dedi ki, ‘Bas bas gidelim’ dediklerini duydum diyor. Araçtan inip özür dileselerdi belki olayı büyütmezdim" ifadelerini kullandı.

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Zeytinburnu
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