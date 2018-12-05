Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu. Park halindeki bir otomobilde sıçrayan yangından hasar gördü.

Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle konfeksiyon ürünlerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.