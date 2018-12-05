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Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 07:10 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri söndürme işleminden sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu. Park halindeki bir otomobilde sıçrayan yangından hasar gördü.

Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle konfeksiyon ürünlerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle iş yerinde ve iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobilde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Zeytinburnu yangın

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